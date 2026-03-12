TRIBUNALS
Expedient disciplinari a un agent de policia
El Superior desestima el recurs que el funcionari havia presentat contra la decisió del Govern
El Tribunal Superior ha confirmat l’obertura d’un expedient disciplinari contra un agent del cos de policia i ha desestimat el recurs d’apel·lació que el funcionari havia presentat contra aquesta decisió. La sala administrativa considera que la resolució que inicia el procediment disciplinari és un acte de tràmit i que, per tant, no pot ser impugnada davant la jurisdicció administrativa en aquesta fase.
La decisió ratifica la sentència prèvia del Tribunal de Batlles, que ja havia inadmès la demanda presentada per l’agent. El funcionari havia recorregut contra la resolució del ministre de Justícia i Interior del febrer del 2021 que acordava incoar un expedient disciplinari. El Govern també havia desestimat prèviament el recurs administratiu que el policia havia presentat contra aquesta decisió.
En el seu recurs davant del Superior, l’agent sostenia que la incoació de l’expedient no podia considerar-se un simple tràmit, ja que, segons la seva versió, abans que s’iniciés formalment el procediment ja s’havien adoptat mesures que afectaven directament la seva situació professional. Concretament, afirmava que se li havien retirat les armes reglamentàries, la ràdio i el distintiu d’identificació, i que també se li havia restringit l’accés al seu despatx.
El TS confirma l’obertura d’un expedient disciplinari contra un policia
Segons el recurrent, aquestes mesures s’haurien aplicat de manera immediata i haurien tingut efectes pràctics des del primer moment. També argumentava que la retirada de les armes s’hauria fet per part d’un òrgan que no tenia competència per adoptar aquesta decisió.
El Tribunal Superior, però, conclou que aquests arguments no modifiquen la naturalesa jurídica de l’acte impugnat. La sentència explica que les mesures cautelars a què fa referència el policia es van adoptar en realitat en el marc d’un altre expedient disciplinari obert anteriorment, el número 1/2021, i que ja s’havien executat el 18 de gener del 2021.
El tribunal descarta revisar la retirada d’armes en aquesta fase del procés
En aquest sentit, el tribunal recorda que aquestes decisions no van ser impugnades en el moment corresponent. Per això considera que no poden ser revisades en el procés actual, que es limita a analitzar la legalitat de la resolució que acordava iniciar el nou expedient disciplinari.
La sala també destaca que va ser el mateix agent qui va delimitar l’objecte del procés en la seva demanda, identificant com a acte impugnat la resolució que acordava la incoació del procediment disciplinari i la posterior decisió del Govern que confirmava aquesta mesura.
D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Superior, l’inici d’un expedient disciplinari és un acte de tràmit que només posa en marxa el procediment sancionador i no resol encara sobre la responsabilitat del funcionari.