Els socialdemòcrates organitzen una xerrada sobre el futur del sistema públic de pensions
L’expert en finances públiques Ignacio Zubiri presentarà la proposta del PS per reformar el model
El Partit Socialdemòcrata (PS) organitza una conferència oberta al públic per exposar la seva visió sobre la reforma del sistema públic de pensions i analitzar els reptes que afronta el model actual a Andorra. L’acte vol generar reflexió sobre les possibles vies per garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini.
La xerrada anirà a càrrec del Dr. Ignacio Zubiri Orria, expert en finances públiques i assessor del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en matèria fiscal. Durant la sessió, Zubiri presentarà la proposta socialdemòcrata per abordar una reforma del sistema de pensions amb l’objectiu d’assegurar-ne la viabilitat i reforçar la protecció social.
Zubiri és catedràtic d’Hisenda Pública a la Universitat del País Basc i està especialitzat en fiscalitat i sistemes públics de pensions. Al llarg de la seva trajectòria ha assessorat diverses institucions públiques i ha publicat nombrosos estudis sobre política fiscal, sostenibilitat dels sistemes de protecció social i reformes de pensions.
La conferència pretén contribuir al debat públic sobre el futur del sistema de pensions a Andorra, en un moment en què diferents actors polítics i socials analitzen possibles reformes per garantir-ne la sostenibilitat.