Consell Superior de la Justícia
Concurs per formar una llista de magistrats substituts procedents dels estats veïns
El termini per la presentació de les candidatures finalitzarà a les 15 hores de l’1 d’abril
El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat la convocatòria d’un concurs de mèrits per formar una llista de magistrats substituts, oberta a magistrats procedents dels estats veïns.
Podran optar-hi magistrats en actiu o jubilats que no hagin complert els 75 anys i que acreditin un mínim de 15 anys d’antiguitat en la carrera judicial, d’acord amb el que estableix la Llei qualificada de la justícia. La selecció es farà mitjançant la valoració dels mèrits acreditats i una entrevista.
El nomenament dels magistrats substituts es farà de manera rotatòria entre les persones inscrites a la llista, tot i que l’especialitat podrà tenir-se en compte a l’hora de fer la designació. Les candidatures es podran presentar a partir de la publicació de la convocatòria al BOPA i el termini finalitzarà a les 15 hores de l’1 d’abril.