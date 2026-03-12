Història
El Consell General recorda els inicis del procés constituent amb una taula rodona
Exresponsables polítics repassen el període 1989-1992 i el camí que va conduir a la Constitució del 1993
El vestíbul del Consell General ha acollit aquest dijous al vespre la taula rodona ‘El procés constituent d’Andorra. Les primeres passes del procés constituent (1989-1992)’, organitzada conjuntament amb el Grup d’exsíndics i exconsellers generals (GESCO).
La conversa ha estat moderada pel politòleg Yvan Lara i ha comptat amb la participació d’Albert Gelabert, síndic general durant aquella legislatura; Josep Dallerès, llavors conseller d’Educació, Cultura i Joventut; Jordi Mas, conseller general en aquell període, i Vicenç Mateu, que exercia com a secretari general tècnic del Govern. L’acte havia de comptar també amb Ton Cerqueda, cònsol menor d’Andorra la Vella entre el 1984 i el 1991, que finalment no ha pogut assistir per motius de salut.
Durant gairebé una hora i mitja de debat, els participants han repassat la situació política i institucional prèvia a l’inici oficial del procés constituent, tot analitzant les tensions i limitacions del model institucional existent abans de la Constitució.
Els ponents han coincidit a assenyalar que la coneguda com a ‘Reformeta’ de 1981 va resultar insuficient per a les aspiracions d’Andorra d’esdevenir un Estat de ple dret i homologable internacionalment. Segons han explicat, aquella reforma no resolia l’excessiu poder dels coprínceps sobre determinades decisions del Consell General ni les limitacions polítiques imposades al Govern.
Un altre moment clau que ha estat destacat durant la taula rodona ha estat l’autodissolució del Consell General el gener del 1992, motivada per la pressió popular i per les dificultats per exercir plenament les seves funcions. Aquell fet va obrir el camí cap a la legislatura constituent que culminaria amb la Constitució del 1993, aprovada en referèndum pel poble andorrà el 14 de març d’aquell any.