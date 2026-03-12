Cultura
'Canya als Museus' arrenca amb una festa modernista pels 40 anys de la Casa d’Areny-Plandolit
L'esdeveniment es durà a terme el 28 de març
El cicle 'Canya als museus' torna amb novetats. Així ho han anunciat aquest dijous el director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, durant la presentació de la desena edició del programa cultural. De fet, han explicat que la programació, que organitza l’àrea de Museus i Monuments d’Andorra i que, segons han remarcat, ja es troba plenament consolidada, començarà el 28 de març amb una activitat destacada: una festa modernista al Museu Casa d’Areny-Plandolit, que justament celebra quaranta anys de visites com a museu.
"Comencem el mateix dissabte a les dotze del migdia amb una visita guiada centrada en aquests elements modernistes que acabarà al jardí, l’únic jardí històric que tenim al país, amb un petit vermut. I continuarem a la tarda: a partir de les sis, tothom que vulgui podrà venir i participar d’aquesta festa amb música, animació teatral i degustació de receptes que es cuinaven al tombant del segle XIX", ha avançat Casabella.
