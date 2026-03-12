Exteriors
Cadena defensa a l’ONU reforçar l’accés a la justícia amb perspectiva de gènere
La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha destacat l’impuls de formacions especialitzades per part del Govern d'Andorra
La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha defensat a Nova York la necessitat de reforçar l’accés a la justícia amb perspectiva de gènere durant la 70a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de l’ONU. Cadena ha afirmat que el Govern d'Andorra ha treballat per consolidar “un marc normatiu que no es limiti a proclamar la igualtat, sinó que la faci exigible”.
Cadena ha remarcat que l’accés a la justícia amb perspectiva de gènere "és una línia d’acció prioritària" i ha destacat l’impuls de formacions especialitzades per a professionals jurídics que atenen víctimes de violència de gènere, amb l’objectiu d’evitar la revictimització i millorar la resposta institucional.
La secretària també ha participat en un esdeveniment paral·lel organitzat per les delegacions d’Andorra i Suïssa a l’ONU, amb la col·laboració d’ONU Dones i el comitè CEDAW, on ha subratllat la importància de combinar prevenció i acompanyament a les víctimes. “Posar al centre la seguretat i el benestar de les dones i dels seus fills i filles significa entendre que l’accés a la justícia és també accés a recursos, suport psicològic i social”, ha afirmat.
La sessió s’ha tancat amb l’adopció d’una declaració política per garantir i reforçar l’accés a la justícia de totes les dones i nenes. La delegació andorrana la completen la presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, la cap del Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, i l’ambaixador d’Andorra als Estats Units i representant permanent davant l’ONU, Joan Forner.