AUGMENT DE 10 CÈNTIMS
La baixada de bandera al taxi passa a costar 3,2 euros
El Govern ha aprovat les noves tarifes del servei de taxi ordinari interurbà (TOI) per al 2026, que registren un lleuger increment respecte a les vigents fins ara. La baixada de bandera s’eleva fins als 3,2 euros, deu cèntims més que l’any passat. La tarifa diürna, aplicable entre les 7 i les 21 hores, s’incrementa en cinc cèntims i queda fixada en 1,4 euros per quilòmetre. Pel que fa a la tarifa nocturna i de festius, el preu també puja cinc cèntims i se situa en 1,65 euros per quilòmetre. L’hora d’espera passa a costar 22,2 euros. En el cas de les sortides fora del Principat, el preu serà de 0,75 euros per quilòmetre, calculant el trajecte d’anada i tornada.
Pel que fa als suplements, el transport d’esquís o de paquets de grans dimensions tindrà un cost de 0,70 euros, mentre que la trucada a la central de reserves s’estableix en 1,2 euros. També s’actualitzen els suplements en dies festius assenyalats.