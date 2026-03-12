SISTEMA FINANCER
Andorran Banking nomena Lluís Alsina nou president per millorar el sector bancari
El conseller delegat de MoraBanc Lluís Alsina Àlvarez va ser nomenat el nou president d’Andorran Banking, mentre que Xavier Cornella Castel, conseller delegat de Creand, va assumir la vicepresidència per a l’exercici del 2026. Durant la reunió, l’entitat va destacar que aquesta renovació vol donar continuïtat a les línies de treball prioritàries del sector bancari, centrades en àrees com la normativa bancària europea, el compliment normatiu, la transformació digital i la sostenibilitat. Andorran Banking també va subratllar la importància de reforçar el diàleg amb els actors econòmics i institucionals per consolidar la solidesa, la transparència i la competitivitat del sistema financer andorrà, en un moment en què el sector juga un paper clau en el desenvolupament econòmic del país i en l’alineament amb els estàndards internacionals.