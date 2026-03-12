Noves tecnologies
90 estudiants participen en sessions sobre benestar digital impulsades per Andorra Telecom
Les xerrades, a càrrec de l'expert Jordi Camós, s'adreçen a alumnes de 12 i 13 anys
Un total de 90 alumnes han participat a les sessións que aquesta setmana ha organitzat Andorra Telecom sobre benestar digital i que anaven adreçades a alumnes d'entre 12 i 13 anys i a petició d'un centre educatiu d'Andorra. Les xerrades les ha impartit l’expert en entorns digitals Jordi Camós.
Durant les xerrades s’han abordat diversos aspectes relacionats amb l’ús de les plataformes digitals i les xarxes socials, com ara el temps que els joves passen davant les pantalles o el funcionament dels algoritmes que condicionen el consum de continguts.
També s’han tractat qüestions com per què les xarxes socials generen dependència, l’impacte de les notificacions, el fenomen del FOMO (la por de perdre’s alguna cosa) o els mecanismes de monetització dels videojocs, com les apostes o la compra d’accessoris dins dels jocs.
Amb les sessions, els alumnes han pogut conèixer millor com funcionen les plataformes digitals i com poden influir en el seu desenvolupament personal, relacional i emocional.
Amb aquesta iniciativa, Andorra Telecom continua impulsant accions de conscienciació i d’acompanyament dels menors a Internet, amb l’objectiu de promoure una navegació segura i fomentar el benestar digital.
La companyia considera el benestar digital una de les principals línies de la seva responsabilitat social corporativa, especialment davant dels riscos creixents associats a l’ús de la tecnologia per part d’infants i joves sense supervisió. En aquest sentit, promou el bon ús de les eines digitals per afavorir l’aprenentatge i contribuir a reduir la bretxa digital en la societat.