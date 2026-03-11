Educació
Quinze projectes participen a la novena Trobada de Joves Científics
Les propostes aborden camps diversos, amb projectes centrats en biodiversitat, sostenibilitat o canvi climàtic
Un total de quinze projectes de ciències naturals, física i química s’han presentat a la novena Trobada de Joves Científics, organitzada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO. La iniciativa té com a objectiu fomentar el gust per la recerca i la creativitat científica entre l’alumnat des de segon de segona ensenyança fins a segon de batxillerat dels tres sistemes educatius.
Les propostes aborden camps diversos, amb projectes centrats en biodiversitat, sostenibilitat i canvi climàtic; microbiologia i salut humana; experiments i propietats físiques i químiques; així com observació del planeta i anàlisi de dades. L’activitat compta amb el patrocini de FEDA, que aporta 300 euros a cada escola per cobrir el material utilitzat en els projectes.
Durant la trobada també s’ha premiat el millor vídeo presentat, guardó que ha estat per a l’Agora International School, amb un treball que vincula ciències i humanitats a través de l’estudi dels pigments i el seu paper en la història de l’art. També s’han concedit dos accèssits al Colegio Español María Moliner i al Lycée Comte de Foix.