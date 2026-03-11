Política
La feina d'un assessor andorrà genera polèmica a la campanya electoral del Perú
La controvèrsia sorgeix per la possible ajuda a la campanya d’Alfonso López Chau malgrat haver entrat al país amb visat de turista, que no permet treballar
El consultor polític andorrà Jordi Segarra es troba en el centre d’una polèmica al Perú després que diversos mitjans hagin vinculat la seva presència al país amb la possible assessoria a la campanya presidencial d’Alfonso López Chau, candidat del partit d'esquerra Ahora Nación, tot i que hauria entrat amb visat de turista, que no permet realitzar activitats laborals. Les eleccions se celebraran el 12 d'abril.
Segons registres migratoris citats per mitjans locals, Segarra hauria consignat una adreça en un edifici de Miraflores (Lima) a la qual, presumptament, no hauria arribat. Fins ara, ni López Chau ni el seu portaveu, Carlo Magno Salcedo, han confirmat la contractació del consultor ni qui assumiria el cost dels seus serveis, que segons algunes informacions podria arribar als 80.000 dòlars mensuals.
La possible participació de Segarra ha generat crítiques d’alguns actors polítics peruans, com l’excongressista Víctor Andrés García Belaunde, que ha qüestionat els seus antecedents professionals i ha plantejat dubtes sobre el finançament de l’assessoria.
Segarra ha treballat anteriorment com a assessor polític en diversos processos electorals i ha estat vinculat a projectes relacionats amb el partit mexicà MORENA, fundat per l’expresident Andrés Manuel López Obrador.