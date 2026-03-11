ENERGIA
El parc solar de Grau Roig resulta malmès per la neu acumulada
El parc solar de Grau Roig ha patit danys després de l’acumulació de neu registrada durant aquest hivern. Amb l’inici del desglaç, els equips tècnics de FEDA han inspeccionat la instal·lació i han constatat que una part dels panells fotovoltaics han resultat malmesos pel pes de la neu acumulada. A conseqüència d’aquests desperfectes, la producció d’energia solar del parc es va aturar de manera temporal.
Davant d’aquesta situació, FEDA va iniciar immediatament els tràmits per analitzar amb detall l’abast dels danys i determinar les causes que van provocar la incidència. La companyia treballa amb les empreses que van participar en el projecte per identificar si els problemes poden estar relacionats amb un error d’enginyeria o amb el procés d’instal·lació. L’objectiu és aclarir l’origen dels danys i, si s’escau, demanar responsabilitats perquè el parc es pugui redissenyar i reconstruir amb la màxima fiabilitat. El parc solar de Grau Roig es va inaugurar l’any 2023 i està situat a 2.050 metres d’altitud. El projecte ja tenia en compte les particularitats de l’emplaçament, com les càrregues de neu o les condicions de vent, i preveia que la instal·lació pogués suportar aquestes condicions sense necessitat de retirar la neu durant l’hivern. Tot i aquestes previsions, l’estructura no va demostrar la robustesa esperada. Ara la prioritat és retirar els panells afectats i iniciar la reconstrucció del parc per reduir al mínim l’impacte sobre la producció energètica.