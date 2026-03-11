Finances
Lluís Alsina assumeix la presidència d’Andorran Banking
El conseller delegat de MoraBanc substitueix en el càrrec i Xavier Cornella, de Creand, passa a ser vicepresident
L’Assemblea General d’Andorran Banking ha aprovat la renovació dels càrrecs de presidència i vicepresidència de l’associació en compliment del sistema de rotació anual establert als estatuts de l’entitat.
El conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina Álvarez, ha estat nomenat nou president d’Andorran Banking, mentre que el conseller delegat de Creand, Xavier Cornella Castel, assumirà la vicepresidència de l’organització durant l’exercici 2026.
Segons ha informat l’entitat, aquesta renovació té com a objectiu donar continuïtat a les línies de treball prioritàries del sector bancari, especialment en àmbits com la normativa bancària europea, el compliment normatiu, la governança, la transformació digital i la sostenibilitat.
La nova presidència i vicepresidència també mantindran la voluntat de reforçar el diàleg amb els diferents actors econòmics i institucionals, amb l’objectiu de consolidar la solidesa, la transparència i la competitivitat del sistema financer andorrà.
En aquest sentit, Andorran Banking ha remarcat el paper del sector bancari en el desenvolupament econòmic d'Andorra, destacant la seva contribució a l’estabilitat financera, la confiança dels clients i l’alineament amb els estàndards internacionals i europeus.