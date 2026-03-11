Tribunals
Jutjat un conductor acusat d'amenaçar els veïns amb "pegar dos tiros"
L'acusat s’enfronta a dos anys pels fets que van succeir a la Massana l'estiu del 2023
Un home s’enfronta a una pena de 24 mesos de presó condicional, una multa de 3.000 euros i la retirada del permís de conduir després d’un incident ocorregut l’estiu del 2023 a la Massana que va derivar en amenaces, conducció temerària i insults als agents de policia. La Fiscalia ha exposat durant la vista oral que els fets es van iniciar la nit del 19 de juliol del 2023 quan el processat es trobava dins del seu vehicle, amb matrícula espanyola, estacionat prop d’un habitatge, amb la música a un volum molt elevat. Diversos veïns li van demanar que la baixés perquè hi havia infants dormint.
Un dels testimonis, un home andorrà, ha explicat davant del tribunal que en baixar a parlar amb el conductor la situació es va tensar immediatament. “Li vaig demanar que baixés la música perquè teníem els nens dormint. Va baixar del cotxe molt agressiu, em va començar a insultar i fins i tot va intentar envestir-me amb el vehicle”, va declarar. Segons el seu relat, l’home va marxar, però va tornar pocs minuts després. “Ens va començar a amenaçar dient que tenia més diners que nosaltres i que ens pegaria un tret”, va afegir.
La seva parella, que també ha testificat, ha corroborat els fets i ha explicat que l’home cridava i insultava des de fora de l’habitatge. “Va dir ‘ricos andorranos de mierda, os voy a pegar un tiro’ i va fer el gest com si anés a treure una arma”, va relatar. Davant d’aquesta situació, la família es va tancar a casa i va avisar la policia.
La fiscalia sosté que després d’abandonar el lloc dels fets el processat va continuar circulant per la carretera general 4, on es va trobar amb un altre vehicle amb tres ocupants. Segons els testimonis, el conductor va iniciar una persecució amb maniobres perilloses.
Un dels joves que viatjava al vehicle ha declarat que el conductor va intentar impedir-los avançar-lo i que posteriorment els va seguir. “Va fer la rotonda al revés i ens va ensenyar un tasser. També va treure un pal i ens feia llums”, ha explicat. Un altre dels ocupants ha confirmat que l’home conduïa de manera erràtica. “Anava molt lent i fent moviments estranys. Quan el vam avançar va començar a intentar avançar-nos a nosaltres i va fer la rotonda en sentit contrari”, ha afirmat, afegint que va arribar a gravar part de l’escena.
Els testimonis van acabar aturant-se al coll de la Botella i van avisar la policia. Poc després, els agents van interceptar el vehicle i van procedir a la detenció del conductor. Un dels policies que va intervenir ha explicat que el detingut es mostrava molt alterat. “Va començar a cridar ‘fuck the police’ i es mostrava violent mentre l’intentàvem traslladar”, ha indicat l’agent, que va afegir que també feia gestos despectius amb les mans.
La defensa ha sol·licitat rebaixar la condemna a un any de presó condicional, amb un període de suspensió de dos anys, una multa de 1.500 euros i la retirada del carnet durant dotze mesos.