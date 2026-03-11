Turisme
Joaquim Barceló, nou president de l’Skål Club
La candidatura va ser aprovada per majoria
L’Skål Club d’Andorra ha nomenat Joaquim Barceló Carreras com a nou president després de l’assemblea de l’entitat celebrada ahir, en què la seva candidatura va ser aprovada per majoria. Barceló, que fins ara exercia de vicepresident, manté un vincle de més de quinze anys amb l’associació. El nou president ha configurat una junta renovada amb l’objectiu de donar un nou impuls a l’entitat i reforçar el seu paper dins el sector turístic d'Andorra.
“La nostra associació ha encarrilat una bona trajectòria en aquests darrers
temps, enriquint l’experiència dels nostres socis. Prova d’això és l’augment de
nous associats que han descobert en l’Skål Club d’Andorra un punt de trobada
que obre noves oportunitats i relacions professionals.”, ha comentat Barceló.