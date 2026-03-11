Educació
La intel·ligència artificial centra el treball de les comissions del 24è Consell General dels Joves
Els estudiants també han analitzat propostes sobre habitatge, gent gran i riscos naturals
La intel·ligència artificial ha centrat les comissions del 24è Consell General dels Joves que s’han reunit aquest matí per treballar les proposicions de llei presentades pels centres educatius, que s’havien preparat prèviament a les escoles. Les tres comissions, formades per alumnes dels diferents sistemes educatius i presidides per consellers generals membres de la comissió legislativa d’Educació, han analitzat dues iniciatives cadascuna: una de temàtica lliure i una altra de temàtica fixada.
Una de les qüestions més presents en els debats ha estat la intel·ligència artificial i les xarxes socials, així com el seu impacte en el dia a dia i en la salut mental dels joves. Els participants han destacat que la IA pot generar preocupació per la possible vulneració de la privacitat i de les dades personals, però també han reconegut el seu potencial com a eina d’ajuda en les tasques escolars, sempre amb limitacions.
Entre les altres iniciatives analitzades hi ha hagut la reducció del preu de l’habitatge, la creació d’una xarxa de serveis per a la gent gran i la preparació del país davant els riscos naturals. Les propostes s’han treballat des de diferents perspectives, com ara l’impacte del canvi climàtic o la necessitat d’ampliar els serveis d’atenció a la gent gran, més enllà de les residències.