Resposta parlamentària
Govern va resoldre favorablement 1.125 reagrupaments familiars el 2025
La major part de les peticions provenen de persones espanyoles, seguides de colombianes i franceses
El Govern d'Andorra va tramitar 1.290 sol·licituds de reagrupament familiar durant el 2025, de les quals 1.125 es van resoldre favorablement i 55 es van denegar, mentre que 110 van quedar pendents, segons la resposta escrita de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, a una pregunta parlamentària de la consellera de Concòrdia Núria Segués.
Entre les denegacions, el principal motiu va ser l’incompliment dels requisits econòmics, que va afectar 40 expedients. També hi va haver casos per expulsió de la persona a reagrupar (2), antecedents penals (1), que el sol·licitant no residís a Andorra (5), que la persona no fos considerada a càrrec (1) o per manca de documentació (1). Molné també indica que “no està previst un règim transitori” per a les famílies afectades pels canvis normatius i recorda que el Govern d'Andorra actuarà “complint la Llei qualificada d’immigració”.
Pel que fa a la nacionalitat dels sol·licitants, la major part de les peticions provenen de persones espanyoles (292), seguides de colombianes (115), franceses (98), argentines (61), peruanes (52) i portugueses (41), entre altres nacionalitats. També es van tramitar 125 sol·licituds de reagrupament amb treball, de les quals 124 es van acordar i una va quedar pendent.
Quant als anys de residència dels sol·licitants, la major part dels reagrupaments favorables corresponen a persones amb entre dos i quatre anys de residència a Andorra, amb 237 casos amb dos anys, 195 amb tres anys i 138 amb quatre anys. Finalment, la ministra assenyala que el Govern d'Andorra “utilitza les eines i mecanismes legals per identificar situacions d’irregularitat i anar-les sancionant a mida que s’identifiquen”, tot indicant que no disposa d’una xifra concreta de menors en situació irregular.