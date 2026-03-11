Mobilitat
Govern obliga Coopalsa a reajustar les línies per a satisfer la L7 i perjudica la L3
L'empresa ha confirmat que "s'ha fet una redistribució dels recursos"
El Govern d'Andorra obliga Coopalsa a reordenar les línies d'autobusos nacionals per a satisfer la L7 fins a Ordino, provocant reducció de freqüències en d'altres com la L3. Així ho confirmen des de l'empresa de transport, tot fent referència als canvis de línia que van entrar en funcionament aquest dilluns. Segons han exposat, "nosaltres executem el que se'ns ha demanat". "Sí que és veritat que nosaltres passem els informes, expliquem el que funciona i el que no, si cal reforçar una línia o no", però, "al final, qui fixa les línies és el Govern".
En aquest sentit, diversos xofers de les línies nacionals han denunciat a l'ANA que "el Govern li hauria dit a l'empresa: mira, tenim el requisit que la L7 ha de pujar fins a Ordino. Però no pagarem més serveis. T'has d'apanyar tu amb el que tens i ja està". "Això està provocant que la L3, per exemple, surti deu minuts abans del que li tocaria", ja que "ara hi ha massa busos per a la L7", han explicat.
"Clar, al moment de tu afegir set minuts en la pujada i set en la baixada, en són 14 minuts per volta. Òbviament, l'empresa ho ha de redistribuir tot per a poder suplir la necessitat que tenia el Govern que la L7 pugés a Ordino novament, tal com feia abans la L6", han remarcat. Tal com apunten, "normalment, la L3 té una hora i deu minuts per a pujar en temporada. Ara, mira, aquest bus surt a les 18:10 hores des d'Andorra. Aquí ja li han llevat deu minuts. Després 15:10 hores, 16:10 hores. Aquí ja li estan llevant. Aleshores, això vol dir que hi ha menys freqüències de la L3", han apuntat.
Els conductors apunten que el passat dilluns "la gent estava boja buscant la L7 en el Mou-te i no apareixien". "Clar, l'aplicació, mentre la van actualitzant, queda com descol·locada", han afirmat. Així doncs, per a baixar a Andorra la Vella, per exemple, des de Canillo, "la gent quan surt de la feina ha d'esperar ja al nocturn" i agafar-lo a les 23:40 hores. "Moltes vegades són mares amb els seus fills que s'han d'esperar", han apuntat.
Un dels xofers apunta que "jo dilluns vaig ser el primer que vaig fer el servei a la tarda". "Vaig començar a les dues i escaig i, sí, és veritat que durant les primeres voltes la L7 anava amb passatgers, però a partir de les 20 hores, vaig portar a Andorra una persona i que en l'altra cap", ha matisat. "I, en canvi, li han llevat línies a la zona nord del país que sí que tenen gent", ha conclòs.
Coopalsa ha confirmat que, "en principi, s'ha fet una redistribució dels recursos". És a dir, el servei contractat per Govern no ha canviat i no s'ha modificat el contracte de serveis vigent, tot i que des de Coopalsa asseguren que no els hi costen afectacions en altres línies més enllà de la L3. Tanmateix, també assenyalen que no s'ha fet un augment de la flota ni una contractació major de serveis.