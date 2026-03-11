Consell de ministres
Esports augmenta a 850.000 la subvenció de l'FC Andorra
El Morabanc rebrà una quantitat d' 1.150.000 euros per unes ajudes totals a l'esport de 2 milions
El consell de ministres ha aprovat atorgar les ajudes a l’esport professional corresponents al 2026 al Bàsquet Club Andorra SAOE (BCA) i al Futbol Club Andorra SAOE (FCA). La decisió s’ha pres a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acordant que el Futbol Club Andorra una subvenció de 850.000 euros, 350.000 més que el que se li va atorgar l'any passat i que es justifica per per l’interès nacional que suposa la presència del club a la Liga Hypermotion, la segona divisió professional del futbol espanyol.
NACIONAL
Govern atorga 1,1 milions al MoraBanc i 500.000 euros a l'FC Andorra
Redacció
Per la seva banda, el Morabanc rebrà 1.150.000 euros, la mateixa quantitat que l’any passat. L’ajut es concedeix en concepte de suport a l’esport professional per l’interès nacional que representa la participació de l’equip a la Lliga Endesa.
Amb aquestes aportacions, el Govern d'Andorra continua donant suport als principals equips professionals del país, que competeixen en lligues estatals i contribueixen a la projecció internacional de l’esport andorrà.
4,5 milions per a federacions i clubs històrics
El Govern també ha aprovat l’obertura de la convocatòria de subvencions del 2026 destinada a les federacions esportives i als clubs històrics, amb un pressupost global de 4,5 milions d’euros. La mesura s’ha adoptat a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
Del total previst per aquest any, el ministeri ja va avançar el 58% de l’import al mes de gener per facilitar la liquiditat de les entitats esportives durant els primers mesos de l’any, abans de la resolució de la convocatòria anual, que està prevista per al mes de maig.
Amb aquest avançament ja efectuat, en la convocatòria actual es repartiran 2.288.368,91 euros, corresponents a la part restant de les ajudes.
Les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud a través de la Plataforma digital d’ajudes a l’esport, juntament amb el pressupost de l’any 2026 i el programa esportiu, tots dos documents signats digitalment pel president de l’entitat.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza l’1 d’abril del 2026 a les 23.59 hores. Aquestes subvencions formen part de les línies de suport del Govern per impulsar l’activitat esportiva i garantir el funcionament de les federacions i dels clubs amb més trajectòria del país.