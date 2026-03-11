BOPA
Encamp convoca un concurs per reformar els lavabos de la sala de festes del complex esportiu
Les empreses interessades poden presentar les propostes fins al 24 d’abril a través de la plataforma de contractació pública
El comú d’Encamp ha convocat un concurs públic nacional per adjudicar les obres de reforma dels lavabos de la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. La convocatòria s’ha aprovat per acord de la Junta de Govern del 4 de març del 2026, tal com es reflecteix al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). El concurs es tramita mitjançant la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, i està obert a totes les empreses interessades a participar-hi.
Les bases del concurs es poden descarregar gratuïtament a la plataforma de contractació del sector públic, a l’apartat del perfil del contractant del comú d’Encamp.
Les propostes s’han de presentar abans de les 17 hores del 24 d’abril del 2026, també a través de la mateixa plataforma de contractació pública. L’obertura de pliques es farà de manera telemàtica el 29 d’abril a les 10 hores, utilitzant la plataforma de contractació del sector públic.
Per obtenir més informació o resoldre dubtes, les empreses interessades poden adreçar-se al departament d’Esports del comú d’Encamp durant l’horari d’atenció al públic. Aquesta convocatòria s’ha fet pública per al coneixement general.