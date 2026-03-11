Salut
Els CAP faran proves preoperatòries i amplien els horaris per fer anàlisis
Els centres podran fer electrocardiogrames
Els Centres d’Atenció Primària (CAP) del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) incorporen noves millores en l’atenció sanitària a partir del dilluns vinent, 16 de març. La parapública sanitària ha anunciat que els CAPS amplien l’horari per realitzar anàlisis de sang fins a les 12 del migdia de dilluns a divendres i incorporen proves preoperatòries i aparells per fer electrocardiogrames.
L'ampliació d’horari per fer anàlisis s’aplica a tots els centres excepte als CAP del Pas de la Casa i de Fiter i Rosell, que mantindran l’horari actual. I tots els CAP d'Andorra podran realitzar també els preoperatoris —que inclouen analítica i electrocardiograma— sol·licitats abans d’una intervenció quirúrgica. El SAAS recorda que per utilitzar aquests serveis cal demanar cita prèvia.
L'entitat ressalta que aquestes novetats formen part de la línia estratègica del SAAS per situar el pacient al centre de l’atenció sanitària i evitar desplaçaments innecessaris, posant més recursos a l’abast dels CAP de cada parròquia, segons exposa en un comunicat.