COSSOS ESPECIALS
Els bombers efectuen 4.639 intervencions durant l’any passat
El cos de bombers va dur a terme 338 rescats i salvaments durant el 2025, segons recull la memòria anual del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (Dpeis), 80 actuacions menys que el 2024, quan se’n van fer 418.
En el conjunt de l’activitat del cos, els bombers van efectuar 4.639 intervencions operatives durant l’any passat, una xifra que inclou rescats (338), accidents (1.242), incendis (229), assistències tècniques (449) o serveis sanitaris d’ajuda a persones (2.209). Això suposa un descens de 560 operacions menys que el 2024, un 11% menys.
Els rescats i salvaments es van distribuir per totes les parròquies, amb Andorra la Vella com la que concentra més actuacions, amb 90, seguida d’Encamp (83) i Escaldes-Engordany, on es va fregar la seixantena. A Canillo se’n van registrar 38, a la Massana, 30, a Sant Julià de Lòria, 17, i a Ordino, 16, mentre que també es van efectuar intervencions puntuals a França i Espanya.
Pel que fa als rescats de muntanya, el cos en va efectuar 145 durant el 2025, una xifra lleugerament inferior a la del 2024, quan se’n van registrar 152. La majoria d’aquestes actuacions van estar relacionades amb accidents, amb 79 casos, mentre que també es van fer 51 salvaments, tres intervencions per allaus i dotze actuacions diverses, com ara assistències tècniques.
La memòria també indica que el centre de control operatiu va gestionar 35.525 trucades durant el 2025, un 7,8% més que l’any anterior. La major part es van rebre a través del 112, amb 14.520 trucades, mentre que el 118 en va registrar 6.792 i el número intern del cos en va rebre 14.213.