Successos
Comissats més de 4.000 paquets de tabac de contraban al Pas valorats en 16.000 euros
Els fardells estaven amagats sota la neu i en les obres d’un edifici, on els contrabandistes acumulaven el tabac
La policia ha comissat més de 4.000 paquets de tabac, valorats en prop de 16.000 euros, durant els darrers quinze dies en tres intervencions al Pas de la Casa. Les actuacions les han dut a terme agents de Fronteres i Estrangeria i policies de Seguretat Pública que formaven part de la darrera patrulla mixta amb efectius andorrans i de la Gendarmeria francesa. Els fardells estaven amagats sota la neu i en les obres d’un edifici, on els contrabandistes acumulaven el tabac.