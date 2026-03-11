Tecnologia
Caiguda la pàgina web de la seu de la Justícia
El problema prové del portal d'autenticació
Les pàgines web de la seu de la Justícia (justicia.ad i psp.justicia.ad), estan caigudes a causa d'un problema en el portal d'autenticació. Diversos advocats han contactat amb el col·legi, que els ha informat que s'han posat en contacte amb els serveis informàtics de la Seu de la Justícia, els quals els hi han comunicat que el problema està en l'Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d'Andorra (OSCEPA). Un cop solucionada la incidència, l'OSCEPA emetrà el corresponent certificat d'inoperabilitat.