TAULA RODONA
Andorra impulsa la lluita contra el tràfic d’éssers humans
Andorra la Vella va acollir, ahir, una taula rodona per analitzar el seguiment i els avenços del Principat en la implementació del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans. La trobada va estar coorganitzada pel ministeri de Justícia i Interior i el grup d’experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (GRETA) del Consell d’Europa, amb l’objectiu de debatre l’estat actual de l’aplicació del conveni al país.
Govern reforça la lluita contra el tràfic de persones
L’acte d’obertura va ser a càrrec del secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, que va destacar la importància de crear espais de diàleg entre institucions i entitats. Segons León, aquesta iniciativa permet “posar en comú perspectives diverses, reforçar la cooperació institucional i avançar cap a respostes cada vegada més eficaces davant d’un fenomen que exigeix una acció coordinada i sostinguda en el temps”. La jornada va reunir més d’una trentena de representants d’organismes institucionals, entitats públiques i actors de la societat civil. Durant la sessió es van compartir opinions, experiències i bones pràctiques, així com possibles línies de col·laboració amb el Consell d’Europa per continuar millorant el seguiment de l’aplicació del conveni.
El secretari d’Estat va remarcar que la lluita contra el tràfic d’éssers humans només pot ser efectiva si es construeix a partir d’un treball coordinat i transversal entre tots els actors implicats. La trobada es va basar en el tercer informe elaborat pel GRETA, publicat el gener del 2024. El conveni està en vigor al Principat des de l’1 de juliol del 2011 i preveu avaluacions periòdiques per analitzar-ne l’aplicació i millorar les polítiques de prevenció i protecció de les víctimes.