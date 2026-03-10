CONCURS
Ull Nu LAB impulsa nous talents amb Recha i Funes
La quarta edició de l’Ull Nu LAB, el laboratori de guions en català del Festival Ull Nu, se celebrarà del 21 al 24 de maig. Aquesta iniciativa compta amb la participació de dues figures destacades del cinema, els directors Marc Recha i Belén Funes, que actuaran com a tutors dels joves creadors.
El laboratori seleccionarà vuit projectes de curtmetratges de creadors emergents, que tindran l’oportunitat de treballar els seus guions amb els cineastes, rebre assessorament tècnic i creatiu, i millorar la narrativa i la construcció dels personatges.
Un cop finalitzades les sessions, es triaran dos guanyadors, que rebran 500 euros cadascun per contribuir a la producció dels seus projectes. La convocatòria per participar-hi romandrà oberta fins al 4 d’abril, mentre que el concurs de curtmetratges del festival continua acceptant propostes fins al 22 de març.