Presentació
El relat més personal de la gestió de la pandèmia de la Covid-19
Els exministres del Govern d'aquella època, Joan Martínez Benazet i Eric Jover, han presentat un llibre en el qual expliquen com van viure la gestió de la crisi sanitària
Com va ser gestionar la pandèmia de la Covid-19? Els exministres del Govern d'Andorra d'aquella època, Joan Martínez Benazet i Eric Jover, han presentat aquest dimarts el llibre 'Divendres 13. La pandèmia a Andorra', una obra en la qual expliquen en primera persona com van viure la gestió de la crisi sanitària des de la presa de decisions i des del seu punt de vista més personal. Aquesta setmana es compleixen sis anys des de l’inici de les restriccions provocades per la pandèmia. Els dos polítics van haver de fer front a mesures per prevenir els contagis, les morts i aplicar el confinament estricte, així com a importants reptes sanitaris i econòmics per tirar endavant el país en un context de màxima dificultat.
"És un llibre molt personal de la nostra visió, un llibre d'agraïment cap a tota la gent d'Andorra que va ser extremadament responsable i que, gràcies al seu comportament vam poder sobreviure o tirar endavant aquesta pandèmia d'una manera, jo crec, força positiva", ha explicat l'exministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover.
Segons l'exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la rapidesa amb què s’havien de prendre decisions va ser aclaparadora. "Entraves en una dinàmica que era tan ràpida i havies de prendre les decisions tan de pressa que estaves una mica anestesiat. Això no vol dir que hi ha alguns aspectes de la pandèmia que emocionalment ens tocaven sempre molt, com pot ser la gent gran confinada o el fet de comunicar les pèrdues que cada dia hi havia", ha detallat el que va ser titular de Salut, que ha afegit: "Veure els nens i les nenes confinats i amb poques relacions socials, tots aquests aspectes emocionalment ens van tocar".
L'exemplar també s'endinsa dins les llars dels dos polítics, aprofundint dins les "les nostres emocions més íntimes com a ciutadans que som i que també teníem les nostres problemàtiques dins la nostra situació familiar", ha agregat Benazet.
Jover ha destacat l’angoixa constant sobre si les decisions preses van ser les més adequades. "El lloc de responsabilitat que ens va tocar patir els dos fa que les angoixes de les nostres decisions eren molt presents i emocionalment això va ser difícil de poder-ho portar", ha assegurat Jover. El qui va ser titular de Finances apunta que també es fa una reflexió sobre "si les decisions que estàvem prenent eren les més adequades, quin impacte tindrien i si aniríem bé o aniríem malament".
Preguntats sobre si farien alguna cosa diferent amb el coneixement actual, Jover reconeix que les grans decisions no les canviaria. "A pilota passada sempre dius això ho hauríem pogut graduar d'una manera diferent, però jo diria que les grans decisions amb la informació que teníem en aquell moment, per la meva part, no tiraria enrere cap d'elles", ha declarat Jover.
En la mateixa línia s'ha mostrat Martínez Benazet, qui ha afirmat que les taxes de mortalitat van ser baixes, un aspecte que "vol dir que les decisions que vam prendre van estar encertades". L'extitular de Salut ha esmentat que Andorra davant d’una pandèmia és molt fràgil perquè es tracta d'un país petit i amb moltes connexions externes dels seus habitants. "És un país especialment fràgil davant d'una pandèmia perquè és un país molt desunitat, amb moltes interaccions socials internes i també externes tan familiars com per la quantitat de visitants que tenim i això és una fragilitat enorme davant d'una pandèmia", ha manifestat.