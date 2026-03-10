CONSELL GENERAL
El PS impulsa esmenes per a un turisme més sostenible i transparent
El Partit Socialdemòcrata (PS) va presentar ahir dotze esmenes a la llei de turisme amb l’objectiu de reforçar la sostenibilitat i la governança del sector. El grup parlamentari va proposar incorporar la capacitat de càrrega ambiental, social i econòmica, definir conceptes com turisme sostenible i espais saturats, i ampliar la participació dels comuns, entitats ambientals i associacions veïnals. També van plantejar indicadors de sostenibilitat, protecció dels drets dels usuaris i mesures de transparència i formació per impulsar un model turístic més responsable i competitiu al Principat.