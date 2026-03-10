Infraestructures
El parc solar de Grau Roig queda malmès per l’acumulació de neu
FEDA atura la producció de la instal·lació i analitza si hi ha hagut errors en el disseny o en l’execució del projecte
El parc solar de Grau Roig ha quedat malmès després de l’acumulació de neu registrada aquest hivern, fet que ha obligat a aturar la producció de la instal·lació. Amb l’inici del desglaç, els equips de FEDA han inspeccionat el parc i han constatat que una part dels panells fotovoltaics han resultat danyats.
Davant aquesta situació, la companyia ha iniciat els tràmits per analitzar en profunditat l’abast dels danys i treballar amb les empreses que van participar en el projecte per determinar-ne les causes. L’objectiu és identificar si els desperfectes poden estar relacionats amb un error de l’enginyeria o de la instal·lació i, si s’escau, exigir responsabilitats.
El parc fotovoltaic, inaugurat l’any 2023, es troba a 2.050 metres d’altitud i el seu disseny ja tenia en compte les particularitats de l’emplaçament, com ara les càrregues de neu o les condicions de vent. De fet, el projecte preveia que la instal·lació pogués suportar aquestes càrregues sense necessitat de retirar la neu durant l’hivern. Tot i aquestes previsions, l’estructura no ha demostrat la robustesa esperada davant les nevades dels darrers mesos.
Ara, la prioritat de FEDA és avaluar l’afectació i retirar els panells malmesos per poder iniciar al més aviat possible la reconstrucció del parc i reduir al mínim l’impacte sobre la producció d’energia solar.