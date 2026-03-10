Andorra la Vella
Obertes les inscripcions per al Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma
Les famílies poden presentar les sol·licituds fins al 16 d’abril per tenir preferència en l’assignació de places per al curs 2026-2027
El comú d’Andorra la Vella ha obert les inscripcions per al Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma corresponents al curs escolar 2026-2027. Les famílies interessades ja poden presentar la sol·licitud per optar a una plaça en qualsevol d’aquests dos espais de lleure infantil.
Per formalitzar la petició cal omplir el formulari d’inscripció disponible a l’apartat d’Infància de la pàgina web del comú. La sol·licitud es pot presentar de manera presencial al Servei de Tràmits de la corporació comunal o bé telemàticament a través de l’apartat de Tràmits del portal web.
Els serveis estan adreçats a infants escolaritzats en etapa de maternal i primària que estiguin inscrits a la parròquia d’Andorra la Vella.
Les sol·licituds presentades abans del 16 d’abril tindran preferència en el procés d’assignació de places per al pròxim curs escolar. El 17 d’abril es comunicarà a les famílies si han obtingut plaça en algun dels dos serveis.
Tot i això, les inscripcions es mantindran obertes durant tot el curs, de manera que les famílies podran continuar presentant sol·licituds posteriorment, sempre en funció de la disponibilitat de places.