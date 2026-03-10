Educació

Oberta la convocatoria d'interins per al col·legi María Moliner

El termini per presentar sol·licituds s'acaba el 30 de març

El Col·legi María Moliner.

El Col·legi María Moliner.Fernando Galindo

La conselleria d’Educació d’Espanya a Andorra ha obert la convocatòria per formar les llistes d’aspirants a cobrir llocs docents en règim d’interinitat al Col·legi Espanyol María Moliner durant el curs 2026-2027. El procés afecta places de mestres i professors d’ensenyament secundari, tant per a vacants de curs complet com per a substitucions.

Les sol·licituds s’hauran de presentar exclusivament per via electrònica a través de la seu electrònica del ministeri d’Educació espanyol  fins al 30 de març, tots dos inclosos. La convocatòria es resoldrà per concurs de mèrits i les llistes es confeccionaran per cos i especialitat segons la puntuació obtinguda.

Entre els requisits, els aspirants han de complir les condicions generals per accedir al cos docent corresponent, acreditar la titulació exigida i, en el cas del professorat de secundària, disposar de la formació pedagògica requerida o de les exempcions previstes. A més, hauran de tenir acreditada la residència a Andorra en el moment del nomenament. 

