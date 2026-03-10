ECONOMIA
Les importacions cauen al febrer, però les exportacions creixen un 10,7%
Les importacions de béns van registrar al febrer una caiguda del 5,2%, amb un total de 149,99 milions d’euros, mentre que les exportacions van créixer un 10,7%, arribant als 17,69 milions. Les dades publicades apunten un descens de les importacions que va afectar especialment els sectors d’energia (-51,3%), electrònica (-19,6%), transport (-9,2%) i begudes i tabac (-13,7%), tot i que el sector de la joieria va destacar amb un increment del 222,4%. En el còmput acumulat dels dos primers mesos, les importacions van sumar 295,61 milions d’euros, un 6,4% menys respecte al mateix període de l’any anterior. Tot i això, si es té en compte l’acumulat dels darrers dotze mesos, el valor d’importacions va ascendir a 1.977,05 milions d’euros, un 6,6% més que el període anterior, mostrant una tendència positiva. Les exportacions continuen en augment, consolidant una evolució favorable del comerç exterior del país.