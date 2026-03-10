Tribunals
Joan Pau Miquel afirma que la policia espanyola el va coaccionar per donar informació dels Pujol
L’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra ha declarat aquest matí a l'Audiència Nacional
L’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha declarat a l'Audiència Nacional que la policia espanyola li va demanar informació bancària de dirigents del nacionalisme català. Segons ha relatat, en una reunió amb el cap d’Afers Interns Marcelino Martín Blas, li van fer llegir un document que deia: “L’estat espanyol està en guerra amb el nacionalisme català, volem que col·labori i ens faciliti comptes bancaris de famílies Mas, Junqueras i Pujol.”
Miquel també ha indicat que prèviament s’havia reunit amb Celestino Barroso, agregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a Andorra entre el 2014 i el 2017, el qual afirma que "em deia que si no col·laboràvem amb l'estat espanyol, el banc moriria perquè tenia influència amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries". Durant la declaració, ha afirmat igualment que els ingressos en efectiu eren habituals als comptes de BPA i que la família Pujol no tenia un tracte diferent del d’altres clients.