La incidència de la grip registra un lleuger augment
La taxa es manté per sota del llindar d’una situació d’epidèmia
La incidència de la grip a Andorra ha experimentat un lleuger increment durant la setmana 10 de l’any, segons recull l’informe de vigilància dels virus respiratoris publicat pel ministeri de Salut. Tot i aquest repunt, la taxa es manté encara per sota del llindar que marca l’inici d’una situació epidèmica.
En concret, la incidència se situa en 17,22 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que representa un petit augment respecte de la setmana anterior. El col·lectiu més afectat continua sent el de les persones majors de 74 anys, que concentren la major part dels diagnòstics registrats durant aquest període.
Pel que fa a les infeccions respiratòries agudes (ARI), les dades mostren una situació estable. La taxa d’incidència se situa en 177,44 casos per cada 100.000 habitants, pràcticament sense variacions respecte a la setmana precedent. En aquest cas, el grup d’edat amb més casos és el dels infants d’entre zero i quatre anys, que habitualment presenten una major vulnerabilitat davant aquest tipus d’infeccions.
La vigilància virològica també aporta informació sobre els virus detectats en les mostres analitzades. Durant la setmana estudiada, el 13,12% de les proves han resultat positives. Entre aquestes, el virus més freqüent ha estat el rinovirus o enterovirus, que representa el 33,3% dels casos detectats.