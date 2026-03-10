Atac informàtic
Una empresa comunica a l'Agència Nacional de Ciberseguretat que ha estat víctima d’un atac cibernètic
L’agència alerta les infraestructures crítiques del país i recomana extremar les precaucions
L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha confirmat que una empresa del país va comunicar ahir de forma voluntària que havia quedat exposada arran d’un atac cibernètic.
Des del primer moment, l’agència s’ha mostrat predisposada a col·laborar amb la companyia afectada per ajudar-la a resoldre la situació amb la màxima celeritat possible i recuperar la normalitat en la seva activitat. En aquest sentit, l’ANC-AD ha posat a disposició de l’empresa els recursos necessaris per gestionar l’incident.
Arran de l’episodi, l’organisme també ha emès un avís a totes les infraestructures crítiques i importants del país, és a dir, a les instal·lacions i serveis considerats sensibles, amb l’objectiu d’alertar-les de la situació i recomanar que extremin les mesures de seguretat.
Des de l’ANC-AD recorden que la prevenció és clau en l’àmbit de la ciberseguretat, i que tant les empreses privades com les entitats del sector públic poden ser objecte d’aquest tipus d’atacs.
Per aquest motiu, l’agència insisteix en la necessitat de preveure possibles amenaces, identificar vulnerabilitats estructurals i reforçar els procediments interns, amb l’objectiu de garantir que les infraestructures crítiques del país estiguin preparades per afrontar incidents greus en l’àmbit digital.