Creadors de contingut
Els youtubers residents TheGrefg i Viruzz participaran a la Vetllada de l'any VI
L'esdeveniment se celebrarà el 25 de juliol a l’estadi de La Cartuja de Sevilla
Els youtubers TheGrefg i Viruzz, residents a Andorra, participaran a la Vetllada de l'any VI, l’esdeveniment de boxa entre creadors de contingut organitzat pel creador de contingut espanyol Ibai Llanos que se celebrarà el 25 de juliol a l’estadi de La Cartuja de Sevilla.
TheGrefg protagonitzarà el combat principal de la nit contra IlloJuan, mentre que Viruzz s’enfrontarà a Gero Arias. El youtuber resident ja ha participat en totes les edicions de l’esdeveniment i és considerat un dels competidors més experimentats del format.