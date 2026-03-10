Balanç
Els bombers fan 338 rescats durant el 2025
Les actuacions d’aquest tipus representen una part destacada de les 4.639 intervencions operatives efectuades al llarg de l’any
El cos de bombers va dur a terme 338 rescats i salvaments durant el 2025, segons recull la memòria anual del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS). 80 actuacions menys que el 2024, quan s'en van fer 418.
En el conjunt de l’activitat del cos, els bombers van efectuar 4.639 intervencions operatives durant l’any passat, una xifra que inclou rescats (338) accidents, (1.242) incendis, (229) assistències tècniques, (449) o serveis sanitaris d’ajuda a persones (2.209). Això suposa un descens de 560 operacions menys que el 2024, un 11% menys.
NACIONAL
Redacció
Els rescats i salvaments es van distribuir per totes les parròquies, amb Andorra la Vella com la que concentra més actuacions, amb 90, seguida d’Encamp (83) i Escaldes-Engordany, on es van fregar les seixanta. A Canillo se’n van registrar 38, a la Massana, 30, a Sant Julià de Lòria, 17 i a Ordino, 16, mentre que també es van efectuar algunes intervencions puntuals fora del territori, a França i Espanya.
Pel que fa als rescues de muntanya, el cos en va efectuar 145 durant el 2025, una xifra lleugerament inferior a la del 2024, quan se’n van registrar 152. La majoria d’aquestes actuacions van estar relacionades amb accidents, amb 79 casos, mentre que també es van fer 51 salvaments, tres intervencions per allaus i dotze actuacions diverses, com assistències tècniques o operacions preventives.
La memòria també indica que el Centre de Control Operatiu va gestionar 35.525 trucades durant el 2025, un 7,8% més que l’any anterior. La major part es van rebre a través del 112, amb 14.520 trucades, mentre que el 118 en va registrar 6.792 i el número intern del cos, el 890 922, en va rebre 14.213.
Quant a l’estructura del cos, a finals del 2025 el departament comptava amb 138 efectius, dels quals 121 formen part del cos de bombers d'Andorra, 12 són operadors del centre de control i cinc són personal administratiu. Del total de la plantilla, 122 són homes i 16 dones, segons recull la memòria.
El cos està desplegat territorialment a través de quatre parcs de bombers situats a Santa Coloma, el Pas de la Casa, la Massana i Canillo, una distribució que permet garantir la rapidesa d’intervenció arreu del país. La memòria també destaca que bona part dels efectius estan integrats en unitats i grups especialitzats, especialment en tasques de rescat i salvament en entorns de muntanya.