Solidaritat
Creu Roja demana la donació d'un telèfon per a un treballador dels programes d'ocupació de l'entitat
L'organització fa una crida a la ciutadania perquè doni un smartphone en bon estat
La Creu Roja Andorrana ha fet una crida a la ciutadania, a través de les xarxes socials, per trobar un smartphone en bon estat per a una persona que participa en els programes d’ocupació de l’entitat i que recentment ha trobat feina.
Segons ha informat l’organització, el dispositiu és necessari perquè aquesta persona pugui iniciar la nova etapa laboral amb les eines bàsiques de comunicació. Per aquest motiu, la Creu Roja anima qualsevol persona que tingui un telèfon mòbil que ja no utilitzi a donar-lo per facilitar la incorporació laboral del beneficiari.
Les persones interessades a col·laborar poden contactar amb l’entitat a través de WhatsApp al número 390 050.
La iniciativa forma part de les accions de suport que la Creu Roja Andorrana impulsa per afavorir la inserció laboral i l’autonomia de persones en situació de vulnerabilitat.