Successos
Condemnat a 18 mesos de presó un home que tornava del Pas per provocar diversos incidents violents
El conductor, ebri i sense permís ni assegurança, va agredir un menor i va amenaçar els gendarmes després d’un accident a Villalier
Un home de 54 anys ha estat condemnat a 18 mesos de presó ferma pel tribunal de Carcassona després d’una cadena d’incidents violents que es van produir el 5 de març a Villalier (Aude), quan tornava d’una sortida al Pas de la Casa.
Segons la investigació, el conductor va provocar un accident de trànsit després de saltar-se una prioritat de pas i xocar lleument amb un altre vehicle. L’home, que es trobava sota els efectes de l’alcohol, va reaccionar de manera agressiva després de l’impacte.
Poc després, quan un altre cotxe el va avançar, va desviar voluntàriament la trajectòria i el va colpejar, causant danys a la carrosseria. El vehicle va acabar immobilitzat després de pujar a la vorera i rebentar una roda.
En sortir del cotxe, visiblement ebri, va agredir un menor de 15 anys agafant-lo pel coll i també es va enfrontar a la persona que li havia retirat les claus del vehicle per evitar que continués conduint.
La intervenció dels gendarmes tampoc va calmar la situació. El conductor va proferir insults i amenaces de mort contra els agents i es va negar a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia. Posteriorment, ja traslladat a l’hospital, també va rebutjar l’extracció de sang i va mantenir una actitud agressiva amb el personal sanitari, fins al punt que van caldre vuit persones per immobilitzar-lo i sedar-lo.
Durant el judici es va constatar que conduïa sense permís ni assegurança i presentava una taxa d’alcohol d’1,5 grams per litre de sang. L’home va atribuir el seu comportament a l’alcohol consumit durant una excursió al Pas de la Casa amb uns coneguts per comprar tabac i begudes.
El tribunal l’ha condemnat a 18 mesos de presó amb ingrés immediat, a més de l’anul·lació del permís de conduir i la prohibició de tornar-lo a obtenir durant tres mesos. També haurà d’indemnitzar quatre víctimes amb quantitats d’entre 300 i 800 euros pels danys morals.