Consell General
El catedràtic de Dret Enric Fossas, analitza els reptes del constitucionalisme al segle XXI
La conferència, celebrada al Consell General, s’emmarca dins els actes de commemoració del 33è aniversari de la Constitució
El Consell General i el Tribunal Constitucional han organitzat aquest vespre una ponència del catedràtic de Dret Constitucional Enric Fossas sobre les perspectives del constitucionalisme al segle XXI. La conferència s’emmarca dins els actes de commemoració del 33è aniversari de la Constitució.
Fossas —assessor jurídic del Copríncep Episcopal durant la redacció de la Constitució— ha abordat alguns dels principals reptes actuals del constitucionalisme, com la globalització, els populismes, la diversitat cultural i les noves tecnologies. En aquest sentit, ha advertit que l’auge de les democràcies il·liberals pot posar en risc institucions com els tribunals constitucionals i ha alertat també que la intel·ligència artificial no és neutral i pot reforçar el poder, motiu pel qual el constitucionalisme ha de garantir que aquestes tecnologies respectin els principis democràtics i les llibertats individuals.