Informe
Andorra acull una taula rodona del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans
Més d’una trentena de representants institucionals i de la societat civil participen en la trobada amb el grup d’experts GRETA
Andorra ha acollit aquest dimarts al matí una taula rodona per debatre el seguiment i l’avanç del país en la implementació del Conveni del Consell d’Europa contra el tràfic d’éssers humans. La trobada ha estat coorganitzada pel Ministeri de Justícia i Interior i pel Grup d'Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans (GRETA) del Consell d’Europa, i s’ha celebrat a Andorra la Vella.
L’acte ha estat obert pel secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, que ha destacat la importància d’aquest tipus d’espais de diàleg. Segons ha assenyalat, la iniciativa permet “posar en comú perspectives diverses, reforçar la cooperació institucional i avançar cap a respostes cada vegada més eficaces davant d’un fenomen que exigeix una acció coordinada i sostinguda en el temps”.
En la trobada hi han participat més d’una trentena de representants d’organismes institucionals, entitats públiques i de la societat civil d'Andorra, amb l’objectiu d’intercanviar opinions i bones pràctiques sobre les accions que es poden impulsar per reforçar l’aplicació del conveni.
León ha agraït la implicació de totes les institucions participants i ha remarcat que la lluita contra el tràfic d’éssers humans només pot ser efectiva si es construeix a partir d’un treball coordinat i transversal entre tots els actors implicats.
La taula rodona, de caràcter informal, s’ha basat en el tercer informe del GRETA publicat el gener del 2024, que analitza l’evolució d’Andorra en l’aplicació del conveni. Segons el secretari d’Estat, aquest instrument del Consell d’Europa és fonamental perquè estableix un marc jurídic sòlid i promou una aproximació centrada en les víctimes i en el respecte dels drets humans.
El Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans està en vigor al Principat des de l’1 de juliol del 2011 i preveu un mecanisme de seguiment amb avaluacions periòdiques. El primer cicle es va tancar el 2016, el segon el 2020 i el tercer, fet públic el 2024, es basa en els treballs dels experts del GRETA durant la seva visita al país a finals del 2022. Aquesta trobada no forma part del cicle formal d’avaluacions.