Medi Ambient
Andorra reunirà 150 persones per impulsar el futur sostenible de les regions de muntanya
La 7a trobada global de la Mountain Partnership es durà a terme del 26 al 28 de març
Un total de 150 assistents de més de 45 països com Montenegro, Azerbaidjan, Armènia, la República Dominicana i el Nepal participaran en la 7a reunió global de l’Aliança per les Muntanyes (Mountain Partnership), que tindrà lloc del 26 al 28 de març a l’Hotel Yomo Cèntric. Segons han explicat aquest dimarts el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque, es tracta d’una trobada especialment rellevant perquè és l’última reunió global de l’aliança abans del 2030, data límit de l’agenda de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.
"Per a Andorra, acollir aquesta reunió és realment una oportunitat per situar les nostres muntanyes, el Pirineu, al centre d’aquesta agenda internacional de les muntanyes i també per reforçar el compromís global amb aquests territoris, que són particularment vulnerables al canvi climàtic i a altres factors, com ara l’èxode rural o la necessitat de mantenir una activitat humana en aquestes muntanyes, una activitat humana que sigui sostenible" ha apuntat Tor, qui ha destacat que aquesta edició se centrarà en el lema 'Muntanyes per al futur: turisme responsable i comunitats pròsperes', amb l’objectiu d’impulsar un model de desenvolupament que combini la protecció del medi natural amb l’activitat econòmica sostenible a les zones de muntanya.
Durant la trobada s’abordaran cinc àmbits clau per al desenvolupament sostenible de les muntanyes, que inclouen l’adaptació al canvi climàtic, la protecció i restauració dels ecosistemes, el turisme sostenible, el finançament del desenvolupament de les regions de muntanya i el reforç de les comunitats locals. També es mantindran sessions paral·leles sobre joves i agricultura de muntanya, amb l’objectiu de compartir experiències i bones pràctiques. Un dels moments més destacats de la trobada serà l’adopció de la Declaració d’Andorra, un document que establirà les prioritats de cooperació internacional per als pròxims anys en matèria de sostenibilitat de les regions de muntanya i reforçarà la presència de les muntanyes en les agendes globals sobre canvi climàtic, biodiversitat i desenvolupament sostenible.
Entre els organismes internacionals que hi seran presents hi haurà la FAO, però també ONU Turisme, la UNESCO, l’OSCE, l’UNEP (Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient), l’UNDP, el secretariat del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i també diversos experts acadèmics en clima, biodiversitat o, de manera general, en el desenvolupament sostenible de les muntanyes.