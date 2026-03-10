Creu Roja
Ana Arce presenta una exposició solidària inspirada en la flora del Madriu
La venda de les fotografies de la mostra “Les aiguabelles del Madriu” es destinarà íntegrament a la Creu Roja Andorrana
La fotògrafa Ana Arce presentarà l’exposició “Les aiguabelles del Madriu”, una mostra inspirada en la flora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror amb finalitat solidària. La inauguració tindrà lloc el dijous 19 de març a les 19 hores a la floristeria E-Naturam, situada al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany, i les obres es podran adquirir fins al 20 de març.
La proposta artística captura la delicadesa i la força de les flors que creixen en aquest espai natural declarat Patrimoni Mundial per la Unesco. A través de la sèrie fotogràfica, Arce reflexiona sobre la bellesa efímera de la natura i la necessitat de preservar-la, una idea que queda resumida en el lema de la mostra: “La natura s’obre només per un instant. Després, torna al silenci”.
El projecte té també una clara vocació solidària, ja que tots els beneficis de la venda de les fotografies es destinaran a la Creu Roja Andorrana. L’objectiu és contribuir a reforçar la tasca social que l’entitat desenvolupa al país.
La mateixa artista ha destacat que la iniciativa neix amb la voluntat de convertir l’art en una eina de suport a la societat. “Per a mi, aquesta exposició no té sentit sense la Creu Roja Andorrana. La seva tasca al país és imprescindible i constant, sovint silenciosa, com la natura que retrato”, ha afirmat Arce.
Resident a Andorra des del 1984, Ana Arce és una reconeguda fotògrafa especialitzada en retrat i coneguda internacionalment pels seus projectes artístics solidaris. Actualment retirada de l’activitat comercial, dedica la seva feina exclusivament a iniciatives amb finalitat benèfica.
La seva vinculació amb la Creu Roja Andorrana és també personal, ja que n’és voluntària i membre de la junta directiva. L’exposició compta amb la col·laboració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, la Galeria Art al Set i Dona Secret, que donen suport a aquesta iniciativa destinada a posar en valor el patrimoni natural i cultural del país.