SUCCESSOS
Alerta per un grup de WhatsApp que difon pornografia a menors
El xat és anònim i comparteix continguts explícits amb nenes de 12 i 13 anys
Els pares i mares de diverses escoles estan en alerta per un grup de WhatsApp massiu a través del qual s’estaria distribuint pornografia a menors. Els pares dels infants afectats, majoritàriament noies d’entre 12 i 13 anys, denuncien que s’ha afegit les seves filles a grups en què no coneixen ningú i on la major part del contingut que s’hi comparteix és pornogràfic.
Els progenitors expliquen que els grups es creen sense que hi hagi un administrador identificable i que entre els participants hi apareixen números de telèfon estrangers, principalment de França i d’Espanya, a banda dels adolescents que són afegits contra la seva voluntat, que surten del grup immediatament després de ser-hi afegits, segons expliquen.
La policia va confirmar que ahir va rebre una denúncia i que, a partir d’aquí, “es traslladarà al grup que correspongui per iniciar la investigació i poder verificar quin és l’origen d’aquest grup massiu, on també hi ha molts números de telèfon d’altres països”.
El cos de seguretat explica que, de moment, només s’ha rebut una denúncia pel cas, tot i que hi ha constància de situacions similars en altres països. Per aquest motiu, la policia recorda que WhatsApp disposa d’una opció a la configuració que permet determinar qui pot afegir l’usuari a grups, per evitar ser-hi incorporat sense consentiment.
Les autoritats recorden que sovint són els mateixos menors els que s’afegeixen els uns als altres als grups. En aquest sentit, és important que siguin conscients que enviar pornografia a menors –també entre menors– és un delicte.
Finalment, es recomana mantenir una comunicació activa amb els infants i parlar-hi sovint per explicar-los que no acceptin entrar en grups desconeguts, que no s’afegeixin entre ells sense consentiment i que no tinguin por ni vergonya d’explicar-ho si es troben en una situació d’aquest tipus. També és fonamental insistir que no enviïn imatges sexuals, ni pròpies ni d’altres persones, ni “mems”, “stickers” sexuals o qualsevol altre contingut que pugui considerar-se pornogràfic.
DETINGUT PER AGREDIR EL PROPIETARI D'UN BAR AL PAS
La policia també va detenir un jove de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne un altre en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa.