Willyrex: "Vull tenir les maletes fetes per anar-me'n d'Andorra"
El creador de contingut assegura que li agradaria continuar vivint al país, però admet que vol tenir la llibertat de canviar de residència en el futur
El creador de contingut espanyol resident a Andorra, Willyrex, ha reflexionat sobre la seva situació a Andorra, país on resideix des de fa aproximadament vuit anys, i ha explicat que es planteja vendre una de les propietats que hi té per mantenir oberta la possibilitat de marxar en el futur. Les declaracions les va fer durant una entrevista en format podcast.
Durant la conversa, el youtuber va afirmar que vol “vendre un altre pis que tinc a Andorra i tenir les maletes fetes per marxar”, tot i que va remarcar que no es tracta d’una decisió immediata ni d’un pla tancat. “Potser passa demà o d’aquí quinze anys”, va assenyalar.
Malgrat aquesta reflexió, Willyrex també va destacar que la seva experiència a Andorra ha estat positiva. “A mi m’encantaria quedar-me aquí, porto aquí vuit anys i em sembla un lloc increïble”, va explicar. Tot i això, va admetre un cert desencant amb la relació actual entre ciutadans i governs: “Per a mi un govern, un país, ha de saber cuidar-te”. Les seves paraules han generat debat a les xarxes socials, en un context en què Andorra s’ha convertit en els darrers anys en residència de diversos creadors de contingut espanyols.