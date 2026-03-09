Grandvalira Resorts
Vuit esquiadors participen en una formació en alta muntanya a la Vall d'Incles
L’activitat ha inclòs també una nit al refugi de Juclar
Vuit esquiadors han participat aquest cap de setmana en una formació en alta muntanya a Grandvalira en el marc del High Camp by Haglöfs, una proposta que combina aprenentatge tècnic, seguretat i experiència a la natura. L’activitat s’ha desenvolupat a la vall d’Incles i ha inclòs també una nit al refugi de Juclar.
Durant el cap de setmana, els participants han treballat aspectes com la planificació d’itineraris, la lectura del terreny, la nivologia o l’ús de grampons i piolet, acompanyats pels guies de l’Adventure Center i per l’alpinista Marc Toralles, que ha compartit coneixements i experiències sobre la gestió del risc i la pràctica responsable de l’alpinisme.