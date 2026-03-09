Andorra Telecom
Treballs de manteniment a la xarxa de fibra òptica a Canillo i Encamp la matinada de dijous
La intervenció comportarà un tall d’uns 10 minuts dels serveis d’internet, televisió i telefonia fixa
L'empresa de telecomunicacions del Principat d'Andorra, Andorra Telecom, ha informat als usuaris a través d'un avís al correu electrònic que la la matinada de dimecres 11 a dijous 12 de març, entre la 1.00 i les 5.00 hores, es duran a terme tasques de manteniment i millora de la xarxa de fibra òptica a les parròquies de Canillo i Encamp, inclòs el Pas de la Casa.
Segons s’ha informat, la intervenció comportarà un tall aproximat de 10 minuts dels serveis d’internet, televisió i telefonia fixa durant el període dels treballs.
Un cop finalitzades les tasques, els serveis es restabliran amb normalitat. En cas que els usuaris detectin incidències un cop acabada la intervenció, poden contactar amb el servei d’atenció al client al telèfon gratuït 115, disponible de les 8.00 a les 23.00 hores.