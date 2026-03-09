Consell General
El PS proposa reforçar la sostenibilitat i la governança en la llei de turisme
Els socialdemòcrates presenten dotze esmenes per incorporar la capacitat de càrrega turística i millorar la planificació del sector
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat dotze esmenes al projecte de llei de turisme amb l’objectiu de reforçar la sostenibilitat del sector i garantir que el seu desenvolupament tingui en compte la capacitat de càrrega ambiental, social i econòmica del país. Segons la formació, el creixement turístic ha de ser compatible amb la preservació del medi ambient i del teixit social.
Entre les modificacions plantejades destaca la incorporació de noves definicions dins la norma, com ara el turisme sostenible, els espais turísticament saturats o els habitatges d’ús turístic. L’objectiu és alinear el marc legislatiu amb els estàndards internacionals i dotar l’administració de més eines per gestionar el desenvolupament del sector.
Les esmenes també inclouen propostes per reforçar la governança turística, ampliant la participació en les polítiques del sector amb representants dels comuns, entitats ambientals, associacions veïnals i organitzacions de consumidors. A més, es planteja introduir el principi d’equitat intergeneracional per garantir que el desenvolupament turístic no comprometi els recursos i oportunitats de les generacions futures.
Pel que fa a la planificació estratègica, el PS proposa que el Pla nacional de turisme incorpori indicadors verificables en matèria de sostenibilitat, desestacionalització, qualitat de l’ocupació i retorn social del turisme. També planteja que el Govern actualitzi periòdicament els estudis de capacitat de càrrega turística i adopti mesures de limitació o gestió dels fluxos en cas de saturació.
El grup socialdemòcrata també defensa reforçar els drets dels usuaris, amb mesures com el dret a compensacions o reemborsaments quan els serveis turístics no es prestin en els termes contractats, així com garantir informació clara i accessible en diversos idiomes als principals punts d’informació turística.
Finalment, les esmenes inclouen iniciatives per fomentar la transparència, la formació i la qualitat del sector, com l’estudi de la creació d’un bàtxelor en turisme a la Universitat d’Andorra i la posada en marxa d’un portal web que permeti accedir a la informació i dades d’Andorra Turisme. Segons el PS, aquestes mesures han de permetre avançar cap a un model turístic més sostenible, responsable i compatible amb el benestar de la ciutadania, alhora que es reforça la competitivitat del sector.