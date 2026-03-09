Consqüències meteo
Primavera i estiu de mosquits per les plujes hivernals
Les abundants pluges d’aquest hivern, sumades a l’augment de les temperatures, poden provocar una proliferació de mosquits en els pròxims mesos a la península Ibèrica. L’aigua acumulada i els terrenys entollats creen condicions ideals per a la seva reproducció.
L’investigador de l’Estació Biològica de Doñana-CSIC Jordi Figuerola ha confirmat, en declaracions a Europa Press, que aquesta temporada hi haurà més mosquits i ha recomanat als ajuntaments revisar els seus plans de control. Segons explica, “fumigar per fumigar no serveix de res; cal fumigar quan hi ha mosquits”, i destaca la importància d’eliminar l’aigua acumulada en recipients, ja que són punts de reproducció.
Figuerola també assenyala que amb les pluges i la calor “hi ha molts llocs on els mosquits es poden reproduir”, motiu pel qual algunes administracions ja han activat abans d’hora programes de control per frenar-ne l’expansió.
L'expert recorda que els tractaments només són efectius si es fan correctament, amb vigilància per detectar concentracions de larves i actuacions repetides durant tota la temporada. També recomana avisar els ajuntaments si es detecten focus importants de mosquits, com ara en cases abandonades o zones amb aigua acumulada.