Cinema
Marc Recha i Belén Funes, tutors del Lab de guions en català del Festival Ull Nu
La quarta edició se celebrarà del 21 al 24 de maig
La quarta edició de l’Ull Nu LAB, el laboratori de guions en català del Festival Ull Nu, se celebrarà del 21 al 24 de maig en el marc del festival i tindrà com a tutors els directors Marc Recha i Belén Funes, dues figures destacades del cinema d’autor contemporani.
El laboratori seleccionarà vuit projectes de curtmetratge de joves creadors emergents, que treballaran els seus guions amb els dos cineastes. Un cop finalitzades les sessions, es triaran dos guanyadors, que rebran 500 euros cadascun per ajudar a la producció del projecte.
La convocatòria per participar-hi està oberta fins al 4 d’abril a la web del festival. D’altra banda, la convocatòria del concurs de curtmetratges continua oberta fins al 22 de març.